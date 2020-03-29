全球武汉肺炎死亡人数破3.1万 2/3在欧洲

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（法新社巴黎29日电） 截至台北时间今天晚间6时，全球官方通报武汉肺炎死亡人数共达3万1412人，其中超过2/3出现在欧洲。而全球183个国家及地区共通报66万7090人确诊，当中至少13万4700人已康复。

法新社收集各国当局公布资料，并加上世界卫生组织（WHO）提供的资讯，但因多国现在仅检测需要住院者，这些数据恐仅反映部分的实际染病人数。

2月才出现首例死亡病例的义大利，现已通报1万23死、9万2472人确诊及1万2384人康复，并跟西班牙一样，都超过中国通报的死亡病例。西班牙至今共累计6528死及7万8747人确诊。

不包括港澳地区，中国迄今共宣布3295人死亡，并有8万1394人确诊，同时高达7万4971人已康复。

以死亡人数排序，第4严重的伊朗则有2640人死亡，并有3万8309人确诊。其次的法国则累计2314死与3万7575人确诊。

美国目前为全球最大疫区，共12万4686人确诊、2191人死亡及2612人康复。当地病例自23日的4万1511人三级跳，成为确诊增幅最快的国家。

乌拉圭、纽西兰及非洲的马利共和国都在台北时间今天宣布首例死亡病例。

以各大陆来看，欧洲共累积36万3766人确诊、2万2259死；亚洲10万4596人确诊、3761死；中东4万6596人确诊、2718死；美加地区共13万120人确诊、2250死。拉丁美洲及加勒比海1万3544人确诊、274死；非洲4267人确诊、134死；而大洋洲则是4208人确诊、16死。

© 2020 AFP