武汉肺炎捣乱 传东奥可能延至2021年7月23日开幕

广告 继续浏览后续

（法新社东京29日电） 日媒报导，受到2019冠状病毒疾病（COVID-19，武汉肺炎）疫情影响，原订7月登场的东京奥运被迫延期，目前传出最有希望的方案是明年7月，时间可能是同为周五的7月23日。

日本放送协会（NHK）报导，东京奥运组织委员会正针对举办日期及确保场馆等进行最优先准备作业。

相关人士表示，从预料疫情平息、确保准备时间及选拔出赛选手等角度来看，东奥延到明年7月是最有希望的方案。

具体来说，东奥原订今年7月24日举办，延期方案中有开幕日同样在周五举办的明年7月23日。

如果依照这个开幕时间，之后日程也都跟着提前一天，例如奥运闭幕日为明年8月8日、帕运开幕日为明年8月24日、帕运闭幕为明年9月5日。

针对东奥延期举办的日程，国际奥林匹克委员会（IOC）主席巴赫（Thomas Bach）至今表达出不限明年夏天，还有各种方案的想法，部分国际单项总会考量夏天炎热气候，也希望能在明年春季举行。

东奥组织委员会将和IOC及东京都政府等单位持续商议。

日本经济新闻报导，东奥组织委员会主席森喜朗28日在电视节目中表示，这一周将持续研商，希望下周内能得出一些结论。（译者：黄名玺/核稿：蔡佳敏）

© 2020 AFP