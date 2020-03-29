武汉肺炎非洲肆虐 南非确诊数量最多

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（法新社约翰尼斯堡28日电） 2019冠状病毒疾病（COVID-19，武汉肺炎）在非洲肆虐，据今天最新数据，非洲大陆确诊病例直逼4000例，至少117人病故，各国政府无不想办法遏制疫情。

其中南非确诊病例达1187起，1人死亡，为非洲大陆确诊数最多的国家。

总统拉玛佛沙（Cyril Ramaphosa）因此宣布对境内5700万人实施21天的全国封锁，并部署警察与军队负责执行。

辛巴威30日开始3周封锁行动；赖索托也将于同一天实施25天封锁。

迦纳宣布30日起封锁境内阿克拉（Accra）、库马西（Kumasi）两大区。迦纳确诊病例有137起，4死。

刚果民主共和国首都金夏沙（Kinshasa）原本28日要开始4天封锁，但消息引发基本商品价格飙涨、掀起动乱隐忧后，封城令暂缓实施。

而相邻的刚果共和国首都布拉萨市（Brazzaville），总统已宣布卫生紧急状态，下令全国封锁外加宵禁，31日起实施。

在非洲沙赫尔（Sahel）地区，布吉纳法索18日通报撒哈拉沙漠以南非洲第一起死亡病例后，当局宣布首都瓦加杜古（Ouagadougou）以内的8个城镇从20日实施两周隔离措施。

在马利，政府宣布实施夜间宵禁等抗疫措施，但29 日仍将如期举行延宕已久的国会选举。

© 2020 AFP