民众排队靠太近 南非警发射橡胶子弹示警

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（法新社约翰尼斯堡28日电） 南非为遏止2019冠状病毒疾病蔓延祭出禁足令，警察忙着确保民众安分待在家之际，传出有员警在约翰尼斯堡一间超市外、朝数百名排队等着采买的民众发射橡胶子弹的事件。

南非2019冠状病毒疾病（COVID-19，武汉肺炎）确诊病例达1187起，1人死亡，为非洲大陆确诊数最多的国家。

总统拉玛佛沙（Cyril Ramaphosa）因此宣布对境内5700万人实施21天的全国封锁，并部署警察与军队负责执行。

但全国封锁进入第2天，当局已遭遇民众不遵守限制令的困扰。

限制令禁止民众出门慢跑、遛狗，但允许他们外出采买除了酒类以外的粮食和其他必需品。

劳工阶级邻里的民众外出购买粮食时，超市外往往有长长一条等着入店采买的排队人潮，且彼此之间靠得很近。

今天一早，约翰尼斯堡（Johannesburg）中心商业区内治安欠佳的耶维尔（Yeoville）一处人气杂货店外聚集了2、300人。

许多人为了抢占位置，都没有依当局建议保持安全距离。

警察驾着10辆巡逻车到现场后，开始朝购物人潮发射橡胶子弹。

警察的举动引发民众惊慌，乱窜之际造成一名妇女失足，连同她背上的宝宝一同跌倒在地。

© 2020 AFP