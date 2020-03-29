造势因疫取消 拜登桑德斯线上谈疫情兼拉票

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（法新社华盛顿28日电） 不过3周前，美国前副总统拜登与对手桑德斯都还忙着举办大型造势会，选情最激烈的时候，两人一天跑两州也是家常便饭。

但随着武汉肺炎疫情加剧，这些活动现在都被迫取消，竞选模式也得重新设计。77岁的拜登（Joe Biden）和78岁的桑德斯（Bernie Sanders）今天只得窝在家中，孤零零地透过网路和选民见面。

民主党初选几已胜券在握的拜登，和苟延残喘盼能继续选下去的桑德斯现在有志一同，都暂停了亲自跑摊的竞选活动。

多州因担心疫情延后初选时程，纽约州今天也加入延期行列，如今看来，两人应该也不可能再举行辩论；就连预定7月中召开、正式宣布由谁代表上阵迎战现任总统川普的民主党全国代表大会（Democratic National Convention），现在也有了变数。

桑德斯26日在全国公共电台（National Public Radio）表示：「我们正在做的是虚拟竞选。」

民主党改成线上直播造势的同时，川普虽然也被迫取消跑摊，但随着疫情升温，仍独占着镁光灯焦点。

白宫任务小组每天透过全国电视转播简报疫情概况，常常一开就是90分钟以上，而有时川普会在讲台站满整个小时。

在疫情抢去初选焦点的同时，拜登与桑德斯参加多场网路直播，其中不乏和各自的卫生顾问同台讨论最新疫情发展，拚了老命，就是不想让选民忘记他们。（译者：郑诗韵/核稿：严思祺）

© 2020 AFP