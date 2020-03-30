川普推抗疟疾药治武汉肺炎 美国FDA准有限使用

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（法新社华盛顿29日电） 美国总统川普日前力推两种抗疟疾药物用来治疗武汉肺炎，美国食品暨药物管理局（FDA）已经发布声明，同意有限紧急使用氯奎宁与羟氯奎宁来治疗武汉肺炎患者。

目前相关单位正在研究抗疟疾药物氯奎宁（Chloroquine）及羟氯奎宁（hydroxychloroquine），是否可用于治疗武汉肺炎。

美国卫生及公共服务部（US Department of Health and Human Services）今天声明指出，在临床实验尚未有切实结果的情况下，FDA已经准许医生向住院的武汉肺炎青少年患者及成年患者，开立这两种药物的处方笺和配药，这项作法是适当的。

川普上周曾表示，氯奎宁和羟氯奎宁可能是「上帝的礼物」，尽管有科学家提出警告，过度夸大这未经验证的治疗方式，实具危险性。

包括美国国家过敏与传染病研究院（National Institute of Allergy and Infectious Diseases）主任佛奇（Anthony Fauci）在内的许多研究人员，都已呼吁大众持审慎态度，直到更大规模的临床实验能验证这些小型研究结果。

美国两大医药机构━国家卫生研究院（National Institutes of Health）与美国生物医学高级研究与发展管理局（U.S. Biomedical Advanced Research and Development Authority），目前正在计划进行此类实验。

科学界部分人士担心川普为两种药物背书，可能导致真正需要这些药物的红斑狼疮与类风湿关节炎病患用药匮乏。

根据约翰霍普金斯大学（Johns Hopkins University）追踪资料，目前为止美国有超过14万人感染2019冠状病毒疾病（COVID-19，武汉肺炎），并有2489人病亡。（译者：纪锦玲/核稿：陈彦钧）

© 2020 AFP