德国2020经济恐萎缩达5.4%

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（法新社柏林30日电） 德国政府经济顾问小组今天表示，政府的防疫措施恐导致德国2020年经济萎缩幅度从2.8%至5.4%不等，明年才会出现反弹。

政府经济顾问表示，「德国2020年经济将大幅萎缩」，实际幅度「将视政府的防疫措施为期多久，范围多大，以及之后的复苏程度而定」。

一如全球其他的经济学家，这些经济顾问也描绘疫情对德国经济的不同冲击情况，当中包括景气急速衰退后伴随急速复苏的V型复苏，以及需时较长的U型复苏。

德国的封锁措施没有像义大利和法国等其他欧洲国家一样严格，不过，汉莎航空 （Lufthansa） 和福斯汽车（Volkswagen）都大幅削减营运规模。

这些经济顾问预测，在经济活动夏季恢复正常的情况下，德国2020年经济衰退2.8%，明年才会出现反弹，呈现3.7%的扩张。

但若因广泛地停止生产或为了遏阻疫情延长封锁时期而导致出现深V复苏，恐会让今年经济萎缩达5.4%，然后在明年扩张4.5%。

经济顾问预测，若是接触限制持续到夏季之后，而经济明年才会复苏，在这种破坏性更为强劲的U型复苏局面下，今年经济将萎缩4.5%，明年经济成长则仅1.0% 。

© 2020 AFP