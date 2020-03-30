振兴利多消退疫情忧虑再起 亚股普遍收黑

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（法新社香港30日电） 亚洲各国股市随着华尔街股市27日重挫，今天普遍走跌。美国上周宣布大规模振兴方案利多带动的涨势消退，投资人焦点重新回到武汉肺炎的确诊数和死亡率飙升，忧心疫情蔓延恶化。

美国总统川普27日终于签署规模2兆美元的振兴方案，但美股在投资人了结获利卖压拖累下重挫。

金融服务公司AxiCorp分析师殷尼斯（Stephen Innes）说：「市场看似对振兴政策感到疲乏，效果越来越不显着，新鲜感消失后就没人关心了。」

「因此，尽管欧美的因应政策规模可观，但冠状病毒疫情持续在全球延烧，令人更加忧心对各国经济和金融的冲击。未来可能会有更多市场动荡。」

殷尼斯还指出，随着企业财报发布旺季接近，「我们即将陷入财报数据欠佳、经济数据恶化和破产的漩涡中」。

这股悲观气氛对亚股带来压力，不过，多数亚股收复部分盘初失土，终场跌幅收敛。

澳洲国民银行（National Australia Bank）分析师卡崔尔（Rodrigo Catril）说：「当前市场最大的问题是，全球各地这波大规模振兴经济措施，是否足以协助全球经济挺过防疫措施带来的冲击。」

「要回答这个问题，我们必须知道防疫措施的规模，以及为期多久。这是一大未知因素，这意味着不确定性消除前，市场将持续震荡。」

日股日经225指数收盘挫1.57%，韩股Kospi指数收盘跌0.04%，香港恒生指数收跌1.32%，上海综合股价指数收挫0.90%。

新加坡股市收盘重挫4.45%，马来西亚股市收跌1.06%，印尼股市收跌2.88%。

© 2020 AFP