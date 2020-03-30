新冠肺炎疫情扩张 叙利亚囚犯暴动逃狱

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（法新社贝鲁特29日电） 根据库德族消息来源及叙利亚人权了望台组织，由库德族势力管理的一所叙利亚监狱今天发生暴动，有受刑人逃狱。这所监狱内关押疑似极端组织伊斯兰国（IS）成员。

叙利亚民主力量（SDF）在叙利亚东北部城市哈沙卡（Hassakeh）管理归阮监狱（Ghouiran prison），叙利亚民主力量一名高阶成员坦承发生过暴动。

叙利亚民主力量由库德族率领，获得美国主导的国际联盟支持。

这名要求匿名的官员告诉法新社，牢里关押的伊斯兰国分子造反，「他们之中的一些人成功跑到监狱院子里」。

「安全人员高度警戒，国际联盟的飞机在监狱及这个地区上空盘旋。」

国际联盟军事发言人柯金斯上校（Myles Caggins III）说，在叙利亚民主力量伙伴们平息监狱暴动时，联盟飞机协助进行空中监视。

柯金斯说，不过这座监狱只关押较低阶的囚犯。

叙利亚人权了望台组织（Syrian Observatory for Human Rights）表示，至少4人已越狱逃亡，伊斯兰国成员主导这次暴动，相关单位正在缉捕逃狱犯人。（译者：曾依璇/核稿：严思祺）

© 2020 AFP