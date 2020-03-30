武汉肺炎席卷全球 逾72万人确诊破3.4万死

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（法新社巴黎30日电） 法新社据官方消息来源统计，截至台北时间今天晚间7时，全球183个国家地区累计已有72万7080人被官方证实感染武汉肺炎，死亡人数增至3万4610人。至少14万2300人被认为已康复。

法新社收集各国当局公布资料，并加上世界卫生组织（WHO）提供的资讯。但因多国现在仅检测需要住院者，这些数据恐仅反映一部分实际感染2019冠状病毒的人数。

2月底才出现首例武汉肺炎（2019冠状病毒疾病，COVID-19）死亡病例的义大利，现已通报1万779死、9万7689人确诊及1万3030人康复。西班牙累计染病死亡人数7340人，含过去24小时新增的812死，总计8万5195人染病。

中国不包括港澳地区，迄今共宣布3304人死亡、8万1470人确诊，7万5448人已康复。自昨天起，中国新增31起确诊病例、4人死亡。

同为疫情重灾区的伊朗累计已有2757死、4万1495例确诊。法国共计2606死、4万174人确诊。

美国目前感染人数为全球各国之最，总计已有14万3055例确诊、2514人死亡、4865人康复。确诊案例较1周前的4万1511例大幅增长。

非洲国家安哥拉在台北时间今天宣布死亡首例。

欧洲累计共有39万6027人确诊、2万4841死；亚洲累计有10万6552人确诊、3827人死亡；中东5万643人确诊、2847死；美国与加拿大合计有14万9298例确诊、2577死；拉丁美洲与加勒比海地区共1万4910人确诊、348死；非洲确诊达4786例、死亡人数150人；大洋洲4864人确诊、20死。

不过截至台北时间今晚8时30分，欧洲确诊与死亡人数再度攀升，累计已有39万9381人确诊武汉肺炎，其中2万5037人不治。（译者：杨昭彦/核稿：陈政一）

© 2020 AFP