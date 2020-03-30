纽约州激增237人染疫亡 中央公园搭建野战医院

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（法新社纽约29日法新电­）纽约州昨日一天之内新增237起2019冠状病毒疾病死亡病例，累计965人病亡。今天在纽约中央公园内，忙着搭建野战医院，预计两天内开始收容病患。

在纽约中央公园东密多（East Meadow）草坪区，细雨纷飞下，有数十人忙着搭建野战医院，准备收容纽约各地可能蜂涌而至的武汉肺炎患者。

人道组织撒玛利亚救援会（Samaritan's Purse）负责搭建这座野战医院，工作人员戴着口罩，忙着卸下一批白篷布与设备放置草坪上。救援会总部位于美国，为一基督教全球救援组织。

撒玛利亚救援会2019冠状病毒疾病医疗队队长邓潘尼（Elliott Tenpenny）医生表示：「市内各处医院即将人满为患，患者需要尽可能的协助，这也是我们在这里的原因。」

邓潘尼说，救援会与纽约州长古莫、联邦紧急事故管理总署（FEMA）及西奈山医学中心（Mount Sinai）通力合作，目标要在两天之内开始收受病患。

不同于纽约地区其他正在搭建的临时医疗处所，这座野战医院将配备有治疗武汉肺炎患者的设施与医护人员，可容纳68名病患。

撒玛利亚救援会也已在义大利克里摩纳（Cremona）搭建类似临时医院。义大利目前累计武汉肺炎病故人数，高居全球第一。

纽约州除通报亡故人数激增外，州长古莫（Andrew Cuomo）今天在记者会中表示，昨天新增7195起2019冠状病毒疾病（COVID-19，武汉肺炎）确诊病例，累计5万9513人确诊。纽约州成为全美疫情最严重的州。（译者：纪锦玲/核稿：严思祺）

© 2020 AFP