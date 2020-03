广告 继续浏览后续

(法新社华盛顿29日电) 1990年代唱出多支冠军金曲、曾获葛莱美奖肯定的美国乡村歌手乔迪菲(Joe Diffie),因感染2019冠状病毒疾病(COVID-19,武汉肺炎)不幸过世,享寿61岁。

乔迪菲的死讯是从他脸书(Facebook)页面对外宣布。内文写说乔迪菲今天因「冠状病毒并发症」过世。

乔迪菲两天前才宣布他采检2019冠状病毒疾病结果呈阳性,正接受治疗。

他说:「我和家人都请求各界尊重我们的隐私。」他还说:「我们希望提醒大众和我所有的歌迷,疫情大流行期间务必小心、谨慎、提高警觉。」

乔迪菲来自奥克拉荷马州,1990年代代表金曲包括Pickup Man、Prop Me Up Beside the Jukebox (If I Die)以及John Deere Green等。

他1990年推出首张专辑A Thousand Winding Roads ,收录了红遍大街小巷的单曲Home。

