Kobe引退战致词毛巾 网路拍卖100万元成交

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（法新社洛杉矶29日电） 美国媒体今天报导，今年1月坠机身亡的前美国职篮NBA传奇球星布莱恩，于生涯最终战致词时挂在肩上的毛巾，在网路拍卖会上以超过3万3000美元（约新台币100万元）价格卖出。

2016年4月13日晚间，前洛杉矶湖人超级球星布莱恩（Kobe Bryant）打完生涯最终战，他在赛后致词时肩上披着一条毛巾用来擦干汗水，然后以一句招牌的「曼巴下线」（Mamba out）结束致词。

之后布莱恩走下球场，他身上的毛巾落到一名球迷手上，这条毛巾后来经过多次转卖。

今天结标的网路拍卖，一名买家以3万3077美元标下这条毛巾。同时，买家还获得两张使用过的布莱恩生涯最终战门票。

布莱恩在那场比赛轰下60分，率领湖人101比96击败犹他爵士。

拍卖公司Iconic Auctions总裁伍尔夫（Jeff Woolf）告诉美国有线电视新闻网（CNN），那条毛巾的买家以搜藏大批湖人纪念品而闻名。

伍尔夫还说：「他是忠实的湖人迷，他的长远计画是在南加州设立一座博物馆。」

布莱恩今年1月26日搭乘直升机，但不幸在洛杉矶市郊坠机身亡，享年41岁，机上其他人员无一幸免，罹难者包括布莱恩的女儿吉安娜（Gianna Bryant）。

布莱恩20年NBA生涯都在湖人度过，期间5度带领湖人夺得总冠军。

布莱恩曾18次入选全明星赛，也获选为2008年的年度最有价值球员（MVP），他也曾帮助美国队拿下2008年北京奥运、2012年伦敦奥运的金牌。（译者：李晋纬/核稿：陈彦钧）

© 2020 AFP