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（法新社香港31日电） 亚洲股市今天延续前一天华尔街三大指数劲扬的涨势，大多以红盘作收。尽管国际油价反弹，投资人乐见中国制造业活动数据意外上扬，分析师仍提醒全球经济前景依然崎岖。

世界银行也警告，2019冠状病毒疾病（COVID-19）疫情可能会让中国经济成长陷入停滞，即使在最佳情况下，中国经济成长仍将从2019年的6.1%，大幅减缓至2.3%。

确诊和死亡病例数虽持续攀升，但观察家表示，投资人似乎开始习惯这种新常态，部分观察家表示，股市可能已经度过卖压最大的时刻。Tribeca Investment Partners的Jun Bei Liu说：「我们绝对是看到股市触底了。」

不过，她也说：「要看到股市劲扬也不容易，因为疫情持续恶化，就业数据仍走下坡。」

华尔街三大指数前一天大涨超过3%，亚股今天接棒续涨。

香港恒生指数收涨428.37点，或1.85%，来到23603.48点。上海股市收涨0.11%。首尔股市收涨2.19% 。纽西兰股市收涨1.40%。

澳洲股市则未能守住盘初涨幅，终场下跌1.61%。澳洲股市昨天大涨7%，创下有史以来最大单日涨幅。日股日经指数今天收跌0.9%。

金融服务公司AxiCorp分析师殷尼斯（StephenInnes）说：「决策官员为了避免经济陷入衰退，决定『不惜一切，采取所有必要措施』，股价走势显示投资人对于这种回应感到满意。」

「至少，庞大的货币和财政刺激措施让投资人有喘息的空间，并祈祷能有一个医疗照顾解决方案。」

此外，中国出炉的经济数据显示，制造业出现意外成长的正面消息，也激励股市走高。中国3月采购经理人指数从2月的35.7低点，大幅攀升至52.0。数值高于50即为成长。

英国盈丰财资市场（CMC Markets UK）分析师麦登（David Madden）说：「就冠状病毒疫情来说，中国是参考的蓝图。一旦投资人认为国家的危机正要或接近触顶，就会有更多的多头返回市场。」

然而，Gorilla Trades策略师柏曼（Ken Berman）也表示，全球还会有一波的糟糕数据。「股市持续被不确定性因素绑架。」

© 2020 AFP