冠状病毒病患暴增 纽约医师迎战最坏情况

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（法新社纽约31日电） 美国纽约的2019冠状病毒疾病疫情严峻，住院人数暴增，医疗系统逼近满载。医师巴特尔准备未来几天面临最坏情况，他只希望不会出现该选择救哪位病患的处境。

46岁的巴特尔（Shamit Patel）是曼哈顿（Manhattan）西奈山医院（Mount Sinai hospitals）之一贝斯以色列医院（Beth Israel Hospital）的内科医师。10天前他的病人只有半数是2019冠状病毒疾病（COVID-19）病患。

巴特尔如今表示：「我们还没超过负荷，但已开始做准备。」他认为他的医院「准备得不错」。

贝斯以色列医院突然涌入的2019冠状病毒疾病病患人潮，和纽约暴增的确诊人数相呼应。纽约确诊病患从2周前的463例狂升至昨天的3万6000例。

巴特尔表示：「以我目前所见速度，病患高峰可能出现在本周末至下周。」尽管过去2周他的工作已处于极度高压，但他仍准备面临最坏情况到来，虽然「我们都希望不一定会出现」。

巴特尔所说的最坏情况，是和义大利部分地区一样，医疗系统超载，导致无法治疗所有病患。

巴特尔说：「到时候你必须稍微加快速度，替每位病患看诊、评估病情和安排治疗计画。」他估计病患人数可能较目前增加2到3倍。

巴特尔忧心表示：「当看诊人数是平常一天的3倍以上，你无法真正提供有效的治疗。」（译者：侯文婷/核稿：张正芊）

© 2020 AFP