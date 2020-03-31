无视社交距离规则 巴西总统影片遭脸书IG下架

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（法新社巴西利亚30日电） 美国社群网站脸书和Instagram（IG）今天移除巴西总统波索纳洛发布的影片，理由是影片内容散布关于2019冠状病毒疾病（COVID-19）的错误资讯。推特昨天已采取相同行动。

极右派的波索纳洛（Jair Bolsonaro）在昨天发布的影片中，在首都巴西利亚街头和支持者近距离接触，并敦促他们让巴西经济继续运转。这么做公然违反他的政府规定的社交距离准则。

脸书（Facebook）今天在一份葡萄牙文撰写的声明中说：「我们移除在脸书和IG上违反我们使用条款的内容。按照条款，不得出现可能对个人造成人身伤害的错误资讯。」

推特（Twitter）昨天表示，他们已依据内部最近加强的全球内容管理规则移除部分影片，因影片内容与官方提供的公共卫生资讯有所抵触，并可能让人更容易传染2019冠状病毒疾病。

巴西卫生部长曼德塔（Luiz Henrique Mandetta）28日才强调，限制社交措施对于对抗2019冠状病毒疾病相当重要。巴西是目前拉丁美洲确诊病例最多的国家，已有4256人染病，136人丧命。（译者：李晋纬/核稿：张正芊）

© 2020 AFP