武汉肺炎肆虐全球 国家级骇客趁乱发动网攻

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（法新社巴黎30日电） 法国防卫科技巨擘泰雷斯集团（Thales）今天警告，获得国家支持的高手加入网路罪犯行列，利用武汉肺炎疫情传假消息，并构成「进阶持续性威胁」（advanced persistent threat, APT）。

泰雷斯网路情资服务报告说，Hades是第一个利用疫情为诱饵且获得国家支持的骇客团体，与APT28有关。APT28据信源于俄罗斯，是美国民主党2016年遭遇网路攻击的幕后黑手。

泰雷斯说：「根据网路安全公司奇安信（QiAnXin），Hades骇客2月中曾发起行动，将（恶意软体）特洛伊木马（Trojan Horse）藏在会引人上钩的文件…假装是乌克兰卫生部公卫中心的电子邮件。」

泰雷斯还说，这些被锁定的电邮似乎是一场更大型的假消息行动一环，这场行动在各种方面影响整个国家，目的是在乌克兰制造恐慌。

泰雷斯引述总部在以色列和美国的资安公司Checkpoint说法，据信源于中国Vicious Panda是「针对蒙古国公部门的新行动」幕后黑手。

Mustang Panda据信也源于中国，设法以有关疫情的「新诱饵锁定台湾」；Kimsuky疑似源于北韩，持续攻击南韩目标；据说源自巴基斯坦的骇客团体APT36则以印度为攻击目标。

泰雷斯也警告说，利用公众需求散布病毒假消息的Android应用程式激增。

这家公司还说，多个消息来源证实，自去年12月以来设立与2019冠状病毒疾病（COVID-19，俗称武汉肺炎）主题有关的网域名称，有一半被爆出是恶意软体。

泰雷斯提到说：「看起来这个网路威胁生态系统正随着COVID-19地理传播发展，网攻先锁定亚洲，然后东欧，现在是西欧。」

© 2020 AFP