疫情冲击观光业 泰国大象赚无生活费恐饿死

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（法新社曼谷31日电） 2019冠状病毒疾病（COVID-19）大流行让观光客锐减，倡议人士警告，在泰国旅游业工作的许多大象，可能会因没有收入而饿死、被卖给动物园，或转入非法伐木业。

在疫情爆发前，在泰国旅游业工作的约2000头大象生活已不容易，时常传出虐待情事，好驯化它们提供乘载服务或在动物秀上表演杂耍赚钱。但因全球旅游业停摆，大象现在甚至赚不到一天必须的300公斤食物钱。

大象生态营与保育人士警告，再不获得紧急援助，象群即将面临饥饿及新的剥削威胁。

在以大象生态营闻名的泰国北部旅游胜地清迈（Chiang Mai），当地驭象人柯辛（Kosin）就表示，他老板已竭尽所能，但仍没有钱。而他的大象艾迦西（Ekkasit）则正在节食。

泰国大象联盟协会（Thai Elephant Alliance Association）主席提拉帕（Theerapat Trungprakan）表示，随着病毒重挫泰国观光业，约2000头大象现在失业了。

他说，缺钱也限制大象获得纤维食物，这将「对身体产生影响」。

驭象人的薪水也下跌7成。

提拉帕担心，大象很快会被用来在泰国及缅甸边界从事非法盗采林木的工作，违反30年来禁止使用大象运载木头的法律，而其他象群则可能被迫流落街头。

© 2020 AFP