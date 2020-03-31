破天荒第一次 联合国安理会远距通过多项决议

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（法新社纽约联合国总部30日电） 全球2019冠状病毒疾病（COVID-19，武汉肺炎）疫情升温，多国外交官员在家办公、远距进行协调，在历经艰苦谈判，联合国安理会今天史无前例远距通过多项决议。

多位外交官说，安理会一致通过4项决议案，其中包括将负责监督北韩制裁的联合国专家任期延长至2021年4月。

此外，鉴于这波疫情的不确定性，联合国在索马利亚的任务将延长到6月底，而在苏丹达佛地区（Darfur）的任务则将延长到5月底。

安理会也批准了旨在改善对维和人员保护的第4项决议。

这是安理会自本月12日开始远距办公以来所批准的首批决议；与此同时，武汉肺炎疫情在纽约迅速扩散，纽约已沦为美国疫情震央。

为了遵守隔离和远距办公的建议，肩负维持国际和平与安全责任长达75年的安理会不得不创立全新一套规则。

经过10多天会谈，安理会成员同意，先就决议草案进行闭门谈判，接着在24小时内把投票以电子方式发送给联合国秘书处，由联合国秘书处发布表决结果。

外交官说，有几个国家希望举行完整的视讯会议，但俄罗斯基于法律和政治理由表示反对。俄国是拥有否决权的5国之一。

俄罗斯只接受安理会以视讯方式举行「非正式」会谈。（译者：刘文瑜/核稿：蔡佳敏）

© 2020 AFP