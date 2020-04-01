新型冠状病毒酿全球危机 联合国：二战以来最严重

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（法新社纽约联合国总部31日电） 联合国秘书长古特瑞斯（Antonio Guterres）今天表示，2019冠状病毒疾病（COVID-19）大流行是自二次世界大战以来最严重的全球危机，担忧可能在全球各地引发冲突。

古特瑞斯说，这场危机之所以那么严重，是因为「疫情威胁到全球每一个人，而且…疫情造成的经济冲击将导致衰退，影响所及可能是近代史上无可比拟的」。

他跟记者说：「这两个因素，外加其对局势更为不稳、社会更为不安与冲突更加升高方面存有风险，都让我们认定这是二战以来最具挑战性的危机。」

总部设于纽约的联合国，是在1945年二战结束后成立，有193个会员国。

古特瑞斯又说：「唯有大家团结一心，同心协力，抛开政治角力，了解人类处于危急关头，才有可能发展出更稳固且更有效的因应办法。」

2019冠状病毒疾病肆虐全球，造成超过4万人病故，重创经济。

古特瑞斯警告，「我们还没有一套协助开发中国家的全球性方案，创造出可同时抑制疫情并因应严重后果的环境」。他这番话指的是失业率、中小型企业倒闭潮，以及非正式经济的弱势群体将受到的冲击。

他说：「我们缓慢往正确的方向迈进，但有必要加快脚步，如果想要击败病毒，必须付出更多行动。」

联合国上周呼吁各界踊跃捐款，救济贫困与饱受冲突蹂躏的国家，今天宣布成立新基金协助开发中国家。

古特瑞斯说，除了富裕国家所提供的一般援助，「我们必须要有创新的金融工具」，以让开发中国家因应这场危机。

他警告，冠状病毒疫情有可能从贫穷国家反扑，尤其是从非洲，然后再次席卷富裕国家，导致数以百万计的民众身亡。

© 2020 AFP