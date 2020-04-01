疫情不确定性阴影笼罩 亚股普遍收黑

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（法新社香港1日电） 2019冠状病毒疾病（COVID-19）疫情持续延烧，投资人思索全球长时间封锁的可能性之际，亚洲股市今天终场大多重挫。亚股第一季表现惨烈。

市场原先乐观预期，各国不久后就会取消目前实施的严厉防疫措施，但随着欧洲和美国2019冠状病毒疾病确诊数和死亡病例持续飙升，这种乐观情绪正逐渐消失。全球有数十亿人因封锁措施待在家里。

疫情延烧增添全球经济展望的不确定性。各界普遍预期，全球经济今年将陷入衰退，部分人士对于要花多长时间经济才会恢复表示担忧。

金融服务公司AxiCorp分析师殷尼斯（Stephen Innes）说：「如果社会流动及互动限制措施持续到4月以后，则原油需求下滑，以及全球更大范围经济需求受挫的情况会更加显着。」

「对投资人来说，真正的问题不是第一季表现有多惨烈，而是经济疲弱的情况会持续多久，以及将造成多少永久性伤害。」

殷尼斯还说：「虽然经济活动中断带来的全面影响尚不明显，但全球经济显然正急遽萎缩，情况为经济大萧条（Great Depression）以来最糟。」

亚股今天普遍开高，但终场大多收黑。东京股市日经225指数下挫4.5%，收18065.41点。香港恒生指数重挫2.2%，收23085.79点。上海综合指数下跌0.6%，收2734.52点。

台北股市下挫0.5%。首尔股市重挫3.9%。新加坡股市下跌1.7%。雅加达、曼谷和吉隆坡股市也都收黑。但雪梨股市终场上涨3.6%。威灵顿股市上扬1.3%。

欧洲股市今天开盘普遍下挫。伦敦股市狂泻3.3%，法兰克福股市下挫3.0%，巴黎股市重摔3.1%。（译者：李宛谕/核稿：林治平）

© 2020 AFP