疫情冲击广告收入 新闻集团旗下澳洲60报停刊

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（法新社雪梨1日综合外电报导）媒体大亨梅铎（Rupert Murdoch）的新闻集团（News Corp）今天宣布，将停止发行旗下约60家澳洲地方报纸。2019年冠状病毒疾病造成广告收入下滑，使得早已陷入困境的报业雪上加霜。

新闻集团说，新南威尔斯州、维多利亚州、昆士兰州及南澳州的报纸将会停止实体印刷，并改为线上阅读。

新闻集团旗下澳洲报纸「澳洲人报」（The Australian）在标题引述集团董事长米勒（Michael Miller）的说法表示：「我们并不是轻率地做出这个决定」。

米勒说：「2019冠状病毒疾病危机带来前所未有的经济压力，我们正尽可能保住更多的工作。」

他补充：「发生冠状病毒紧急公卫事件后，房地产拍卖和房屋检查受到限制，活动场地和餐厅被迫关闭，导致广告收入快速减少，我们的社区性印刷报纸被迫暂停。」

在2019年冠状病毒疾病（COVID-19，武汉肺炎）开始大流行前，许多澳洲媒体集团已经将重点转向线上内容。

在新闻集团宣布相关讯息前，陆续有媒体宣布停业，包括澳洲联合新闻社（AAP）预定将于6月26日歇业，走入历史。（译者：林沂锋/核稿：陈昱婷）

© 2020 AFP