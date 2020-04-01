纽约疫情笼罩生活变调 州长胞弟CNN主播也确诊

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（法新社纽约31日法新电­）美国染疫死亡人数今天首度超越中国，仅纽约一地就有约1000人丧生，疫情改变了纽约客生活步调。州长古莫的胞弟也传出确诊，古莫警告州民这一波抗疫之战要打很久。

根据约翰霍普金斯大学（Johns Hopkins University）汇整数据，全美2019冠状病毒疾病（COVID-19）病逝总数3873人，相较之下，中国官方死亡人数为3312人。

●金融首善之都 全美疫情重灾区

纽约这个美国的金融首善之都，已成为受创最严重的疫区，当局正与时间竞赛，要在疫情高峰来临前加速整备医疗阵容。

在曼哈顿区中央公园（Central Park）已经搭起约12顶帐篷，配备68张病床与10组呼吸器，预料今天稍晚就会有病患开始送进来。

纽约市长白思豪（Bill de Blasio）今天表示，市内医院量能已扩增至3倍，正全力为未来两周到三周的疫情高峰期做好准备。

●CNN主播染疫 州长：抗疫之战还很长

纽约州州长古莫（Andrew Cuomo ）警告纽约客，这波抗疫将是一场持久战。他告诉媒体说：「调整自己，也调整自己的预期心理， 就不会每天起床后感到沮丧失望。」

古莫的49岁胞弟克里斯．古莫（Chris Cuomo），为美国有线电视新闻网（CNN）主播，透过推特公布自己近期出现发烧、畏寒和呼吸急促症状，冠状病毒检验呈阳性反应，目前在住家地下室自主隔离，将持续在家主持节目。

●大城生活变调 喧嚣街头如今悄无人

以往纽约街头熙来攘往，现在几乎空无人响，偶尔有人经过，也多戴着口罩，包括工作比以往更辛苦的清洁人员。

市区一家超市经理说，已在收银台架起玻璃屏障，以保护收银人员免受生病顾客感染；同时也竖立保持距离的告示牌。

美国总统川普（Donald Trump）警告，美国前方还将面临「痛苦的两周」，并将社交距离规范和禁足令再延长实施30天。

约翰霍普金斯大学统计，美国境内累计18万8172起确诊病例，目前是病例数最高的国家，其次是义大利、西班牙与中国。（译者：纪锦玲/核稿：刘淑琴）

© 2020 AFP