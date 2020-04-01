西法英单日死亡人数创新高 欧洲度过最黑暗一天

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（法新社巴黎31日电） 西班牙、法国、英国因2019冠状病毒疾病过世的单日死亡人数创下新高，让欧洲度过黑暗的一天；在此同时，美国准备迎战接下来的黑暗时期，在疫情重灾区纽约州设立野战医院因应。

2019冠状病毒疾病（COVID-19）席卷全球，夺走超过4万2000条人命。其中，美国已经是全球确诊数最多的国家，如今再创晦暗的里程碑，病故总人数也超过疫情源头中国。

美国光是纽约市就有约1000人病故，且据约翰霍普金斯大学（Johns Hopkins University）汇整数据，全美病逝总数超过3800人，超过中国官方死亡人数3309人。

美国总统川普（Donald Trump）警告，美国前方还将面临「痛苦的两周」。

短短几个月内，这场大流行已在全球感染超过85万人，虽有17多万人康复，但也有4万2000多人丧命。

疫情也重创全球经济，全世界约36亿人也因封锁令不得外出，日常生活变调。

欧洲死亡人数再度攀升。尽管重灾区义大利、西班牙疫情露曙光，扩散情形有减缓迹象，一夜之间两国仍各有837和849人病故。

西班牙新增的849死为境内单日新高；确诊病例新增9222起，来到9万4417起。

法国也记录到499人病逝的最大单日增幅，总数达3525亡故；英国则是一天内有381人丧生，总数来到1793。

各地医院都已不堪负荷，而各国为因应疫情而不得不扩大实施重挫经济的封锁措施。

同样令人忧心的是，比利时传出有12岁女孩病逝，为欧洲年纪最轻的死亡病例。英国也有13岁男孩在确诊后短短数日就病故。

© 2020 AFP