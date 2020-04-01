防卫费谈判失败 近半数驻韩美军韩籍雇员休无薪假

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（法新社首尔1日电） 美韩双方防卫费分担谈判至今未达成共识，约4000名驻韩美军韩籍雇员今天起休无薪假，占驻韩美军韩籍雇员数近5成；韩方代表则称双方已进入谈判最后阶段。

美国目前在南韩部署约2万8500名兵力抵御持有核武的北韩，但美韩先前签定的驻韩美军防卫费分担特别协定（SMA）于去年底到期，双方就防卫费用分担尚未达成共识，约4000名韩籍雇员因此从4月起休无薪假。

美国总统川普最初要求韩方每年负担50亿美元费用，是先前签署协定金额的5倍以上。美国官员表示，美方已有所妥协，但在3月中进行第7轮谈判后仍破局。

驻韩美军司令艾布兰（Robert Abrams）今天发表声明表达遗憾，并表示「这些都是我们的员工、我们的同事、我们的队友，我们将他们视为家人」，「他们是我们不可或缺的一部分」。 驻韩美军韩籍雇员工会对法新社表示：「美国此举将安防盟友的国民及他们的生计置于风险之中。川普总统也让驻韩美军的生命安全陷入危机，实施无薪假会让已经出现2019冠状病毒疾病疫情的基地状况更加严重」。

在今天正式实施无薪假前，韩美防卫费分担协商大使郑恩甫表示，双方就不同意见的讨论已有长足进展，并已进入协商的最后阶段。

郑恩甫也说，「我们呼吁美国提出方案，确保这些雇员在无薪假之后能顺利回到工作岗位上」，表示这可能影响朝鲜半岛的军事准备。（译者：廖禹扬/核稿：陈昱婷）

© 2020 AFP