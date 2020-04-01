9确诊4死沦海上人球 美拟让桑达姆号停泊佛州

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（法新社佛州劳德岱堡31日电） 荷美航运公司警告，若继续让有9确诊和4病故的桑达姆号（Zaandam）邮轮继续当海上人球，恐有更多乘客死于2019冠状病毒疾病。美方因此正敲定停泊计画细节。

荷美航运公司（Holland America Line）总裁艾希佛德（Orlando Ashford）在「南佛罗里达州太阳哨兵报」（South Florida Sun Sentinel）刊出的专栏说：「已有4名贵宾病故，我担心其他人的生命会有危险。」

桑达姆号邮轮3月7日离开阿根廷布宜诺斯艾利斯，原本安排航行1个月，于4月7日停泊美国佛罗里达州劳德岱堡（Fort Lauderdale）。但在船上爆发俗称武汉肺炎的2019冠状病毒疾病（COVID-19）疫情后，邮轮决定缩短旅程。

不过，桑达姆号自3月14日短暂停靠智利巴塔哥尼亚（Patagonia）高原城市旁达阿里纳（Punta Arenas）后，就因疫情在多个南美洲港口吃闭门羹。

荷美航运公司请求美国，让桑达姆号以及从圣地牙哥驰援的姊妹邮轮鹿特丹号（Rotterdam）泊靠劳德岱堡的艾格来港（Port Everglades）码头。

佛州州长迪尚特（Ron DeSantis）昨天表示反对，说不希望邮轮把生病的乘客「丢在」佛罗里达州，说州内已有超过6000起确诊病例。

不过，劳德岱堡港当局与布罗瓦郡委员会（Broward County Board of Commissioners）成员今天似乎有意让邮轮停靠，且可能最快就在4月2日下午。

© 2020 AFP