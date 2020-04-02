挨批防疫不力 英相强生誓言大幅增加筛检

广告 继续浏览后续

（法新社伦敦2日电） 英国政府因为无法提供广泛的2019冠状病毒疾病（COVID-19）筛检，面临与日俱增批评声浪。对此，英国首相强生（Boris Johnson）宣布将「大幅增加检测」。

强生从3月27日宣告自己染疫后，一直在唐宁街官邸自我隔离。他昨晚在唐宁街发布一则网路影片讯息，强调检测是度过疫情危机的途径。

强生表示：「我们也正大量增加检测。诚如我数周来所言，这（检测）是度过危机之道。」

他指出：「这就是我们如何能化解2019冠状病毒疾病难题，这就是我们如何能最终击败疫情之道。」

强生的讯息是为回应对于英国政府的谴责，尤其是来自媒体的非难。先前有官员揭露，英国国家医疗保健服务（NHS）体系下的50万职员中，只有2000人接受病毒检测。

另有报导指称，有NHS员工在得来速检测中心遭到拒绝，因为他们的文书作业不完备，还有人因为没有预约被拒于门外。

昨天公布的数据显示，英国新增563起死亡病例，创单日死亡新高，死者中有2名医护人员，累计2352人丧生。

外界还谴责，英国政府对公众的检测不够广泛。（译者：陈正健/核稿：刘学源）

© 2020 AFP