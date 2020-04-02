疫情当头川普猛抢版面 拜登被边缘化

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（法新社华盛顿2日电） 美国总统川普近日因回应2019冠状病毒疾病疫情屡登媒体版面，而前副总统拜登自上个月风光夺回民主党党内初选领先优势后，似乎正遭受实体隔离和政治隔离而沦为边缘人。

拜登（Joe Biden）在最先登场的前3个州初选失利下，选情一度告急，但他迎头赶上扭转劣势，在接下来25场初选战场夺回领先态势，力压党内主要对手联邦参议员桑德斯（Bernie Sanders），几乎成为代表民主党出线问鼎总统的笃定人选。

突然间，拜登被挤到镁光灯外黑影处，陷入失去成为大众焦点的危机。

受到2019冠状病毒疾病（COVID-19，武汉肺炎）疫情影响，美国现代政治史上出现前所未有情形，几个州停止初选活动，大型造势活动被取消，所有面对面竞选活动都被迫暂停。

密西根大学（University of Michigan）教授、政治传播专家巴塞克（Josh Pacek）透过电话告诉法新社：「危机基本上是总统发挥的舞台，对此，拜登没有能力真正介入。」而川普正充分利用这次机会。

白宫每天召开疫情说明会，时间经常超过90分钟，而川普藉此宣扬自己和行政团队的成就，抢占媒体时段与版面。

相较之下，拜登日前在住处地下室露面并对全国发表演说，指控川普在缓解疫情扩散方面「慢半拍」，批评川普淡化疫情的严重性。

美国电视网仍给77岁的拜登一些曝光机会，而他也卯足全力展现自己，向美国人民说，自己是比川普更具总统气度的领袖。

然而，即使威斯康辛州不顾各界反对，坚持于4月7日如期举行初选，拜登过去主打的温情、富有同情心的态度等，这些和选民面对面接触时的最重要政治资产，势必派不上用场。

© 2020 AFP