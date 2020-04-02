疫情担忧情绪不散 亚股收盘走势分歧

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（法新社香港2日电） 2019冠状病毒疾病（COVID-19）疫情延烧，全球感染病例逼近百万，迫使各国加强采取原已严格的封锁措施。由于疫情仍令投资人感到不安，亚洲股市今天收盘走势分歧。

各国相继宣布规模总计达数兆美元的刺激经济措施及大规模货币宽松政策，激励过去2周全球股市出现迫切需要的涨势。如今投资人目光转回2019冠状病毒疾病大流行造成的人命损失，以及疫情带来的长远影响。

美国川普政府的防疫工作小组曾警告，美国可能会有近25万人死于武汉肺炎。美国总统川普也示警，未来2周疫情将非常「惨烈」。与此同时，数个国家已表示将延长封锁措施；这些措施已重创全球经济。

另有报导指称，中国隐匿国内疫情真实的严重程度，这项消息增添市场不安情绪。中国不久前才宣布将解除封城。

梅隆投资公司（Mellon Investments Corp.）的分析师波特（John Porter）说：「过去24至48小时传出的连串疫情消息令人失望。全球经济已撞墙，局势充满巨大不确定性，导致过去几天市场震荡走跌。」

亚洲股市今天早盘卖压沉重，终场有涨有跌。东京股市收盘下挫1.4%，雪梨股市重挫2.0%，新加坡和威灵顿股市也皆收黑。

不过，香港股市今天收盘上扬0.8%，上海股市收涨1.7%，首尔股市更劲扬2.3%，曼谷股市也收高达3%，雅加达和马尼拉股市双双收红。台北和孟买股市休市。（译者：李宛谕/核稿：张正芊）

© 2020 AFP