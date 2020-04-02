美情报机关指中国疫情数据造假 国会议员愤怒

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（法新社华盛顿1日电） 美国国会议员今天引述情报机构向白宫所提报告说，美国已指控中国谎报致命新型冠状病毒疫情在中国爆发的程度。

法新社报导，美国共和党国会议员根据彭博引述情报官员的报导，对北京当局在武汉市去年底爆发2019冠状病毒疾病（COVID-19，武汉肺炎）疫情和致死情况方面明显误导国际社会表达愤怒。

根据报导，情报机构上周交付白宫的机密文件指中国刻意通报不完整的数据，若干情报官员则说北京的统计数据是假的。

美国约翰霍普金斯大学（Johns Hopkins University）的滚动式追踪统计显示，截至1日为止，中国通报8万2361起武汉肺炎确诊病例和3316人死亡。

相较之下，美国通报20万6207起确诊病例和4542人死亡，成为全球疫情最严重的国家。

共和党联邦参议员萨斯（Ben Sasse）批评北京通报的数据为「垃圾宣传」。

萨斯在声明中指出：「美国冠状病毒死亡人数超过中国的说法，是错误的。」

「没有对任何机密情资评论，这明显就是：中国共产党一直在说谎、现在还在说谎，未来也会继续就冠状病毒疫情说谎，藉此保护政权。」

联邦众议院外交委员会共和党首席议员麦考尔（Michael McCaul）对此声明回应，中国在对抗武汉肺炎方面「不是个值得信赖的伙伴」。

麦考尔和其他议员已对国务院提出要求，针对他所谓中国「掩盖」疫情大流行一事进行调查。

继议员指控北京掩盖疫情后，美国总统川普也对中国武汉肺炎的官方数据感到怀疑。

川普在记者会上质问，「我们怎么知道」他们是否正确。他说这个数字「似乎有点偏少」。

但川普坚称「与中国关系良好」，他与中国国家主席习近平依然亲近。（译者：徐睿承/核稿：刘文瑜）

© 2020 AFP