美汽车市场3月买气急冻 销售暴跌

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（法新社纽约1日电） 2019冠状病毒疾病（COVID-19，武汉肺炎）疫情持续升温，严重影响全美各地经济活动，汽车市场3月买气急冻，销量大减。

法新社报导，有些汽车制造商并未按月细分销售，但对采取这类作法的业者而言，美国经济突然转为停摆模式，3月分销售数字可说惨兮兮。

福斯汽车（Volkswagen）3月在美国市场的销售暴跌42%，丰田汽车（Toyota）也骤减35.3%。

考克斯汽车（Cox Automotive）资深经济学家契斯布洛夫（Charlie Chesbrough）说：「随着这场大流行病席卷全美，消费者对购买汽车等大额商品兴趣缺缺。即使许多市场仍有买家有意消费也无法购买，因为经销据点被迫关闭。」契斯布洛夫预测，未来几个月恐怕还会雪上加霜。

契斯布洛夫说：「受消费者信心下跌和失业率大幅上升影响，4月恐进一步出现历史性下滑。最乐观估计，这种趋势很可能会持续到夏初。」

全美各城市和各州大幅削减活动，试图遏止疫情扩散，通用汽车（GM）表示，3月销售大幅下滑，较2019年同期减少约7%至61万8335辆。

飞雅特克莱斯勒汽车（Fiat Chrysler）说，由于「1月和2月的强劲势头被3月分冠状病毒疫情带来的负面经济影响抵消过头，美国销量滑落10%至44万6768辆」。

美国汽车网站Edmunds.com预测，1月至3月，整个产业在美国市场的销量下滑11.8%，降至350万辆。

© 2020 AFP