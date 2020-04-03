亚银示警：疫情致全球损失4.1兆美元

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（法新社马尼拉3日电） 亚洲开发银行今天示警，2019冠状病毒疾病波及美国、欧洲等主要经济体，恐导致全球经济损失4.1兆美元。此外，亚银修正台湾今年经济成长率为1.8%，在亚洲四小龙中相对较佳。

根据不同情况，亚银（ADB）估计疫情对经济的影响相当于将近全球生产总值的将近5%，但这场「百年来最严重的大流行病」造成的损失可能还更庞大。

亚银表示，这项估算的影响可能被低估，因为潜在的社会及金融危机，以及对医疗保健及教育的长期效应等额外影响因素，都未纳入分析。

总部位于菲律宾马尼拉的亚银表示，若各国缩短封锁期，或许可把损失减少到2兆美元。

全球官方通报的2019冠状病毒疾病（COVID-19）确诊病例昨天合计已超过100万例、超过5万人死亡。

亚银表示，预期亚洲经济今年将成长2.2%。对照1998年亚洲金融风暴期间的经济成长仅有1.7%，这个数字是在那之后成长最缓慢的速度。

亚银首席经济学者泽田康幸说：「没人知道2019冠状病毒疾病大流行会扩散多广，封锁措施可能实施得比现在预期更久，不可轻忽严重金融动荡及金融危机的可能性。」

这项预测是假设在今年内控制住疫情、2021年回到常轨；然而，仍有可能发生其他疫情，且大流行的严重性仍存在未知数。

中国作为亚洲最大经济体，经济成长可能从去年的6.1%减缓到今年的2.3%。（译者：曾依璇/核稿：陈昱婷）

© 2020 AFP