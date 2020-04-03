疫情冲击 世界银行批准1600亿美元救经济

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（法新社华盛顿2日电） 世界银行（World Bank）今天通过一项计画，要在15个月内动支1600亿美元紧急援助资金，协助各国因应2019冠状病毒疾病（COVID-19，俗称武汉肺炎）全球大流行带来的冲击。

总部位于美国华府的世界银行董事会宣布，第一批快速救市资金初步释出19亿美元用于25个国家，再拓展到另外40国。

世界银行总裁马尔帕斯（David Malpass）说：「我们正努力强化发展中国家因应2019冠状病毒疾病大流行的能力，并缩短经济及社会复苏的时间。」

他说：「最贫穷、最脆弱的国家可能受创最深，我们在全球的团队将持续聚焦国家层级及区域的危机解决方案。」

世界银行也正重新配置现有17亿美元资金，包括用于「灾难性借款」，这是一种紧急信贷额度。

世界银行表示，印度将是第一波计画的最大受益国，将取得10亿美元融资；其次是巴基斯坦将取得2亿美元；阿富汗将取得稍多于一亿美元的资金；但资金会分配到几乎各大洲的不同国家。

另外，世界银行的民间融资公司「国际金融公司」（International Finance Corporation）也将提供80亿美元协助受疫情影响的私人企业，并协助维持就业。（译者：曾依璇/核稿：严思祺）

© 2020 AFP