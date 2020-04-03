疫情让投资人忧心 亚股走势分歧

广告 继续浏览后续

（法新社香港3日电） 2019冠状病毒疾病疫情迫使世界各国商家停业，冲击全球经济，加上卫生官员警告在情况好转之前，死亡人数将进一步增加，亚洲股市今天走势分歧。

亚洲开发银行（Asian Development Bank）今天示警，2019冠状病毒疾病波及美国、欧洲等主要经济体，恐导致全球经济损失4.1兆美元，相当于全球生产总值的将近5%。

亚银根据不同情况估计疫情对经济的影响，但这场「百年来最严重的大流行病」造成的损失可能还更庞大。

亚银也预估，今年亚洲经济成长仅2.2%，是亚洲自22年前陷入金融风暴以来最差的纪录。中国作为亚洲最大经济体，经济成长可能从去年的6.1%减缓到今年的2.3%。

东京股市微涨0.01%，首尔股市小涨0.03%，曼谷股市上涨0.05%，雅加达股市上扬2.02%，威灵顿股市扬升0.65%，马尼拉股市上涨0.09%。

香港恒生指数下跌0.19%，上海综合指数下跌0.60%，雪梨股市挫跌1.68%，新加坡股市下挫2.60%，吉隆坡股市微跌0.02%，台北股市下跌0.46%。

金融服务公司AxiCorp全球市场策略师殷尼斯（Stephen Innes）指出：「市场这几天似乎都面临同样的主题，在2019冠状病毒疾病疫情蔓延下，今天投资人逐渐规避风险。」

© 2020 AFP