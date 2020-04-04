义大利指控俄罗斯医疗团藏间谍 两国爆发口水战

广告 继续浏览后续

（法新社罗马3日电） 义大利近日指控俄罗斯派来协助对抗武汉肺炎（COVID-19，2019冠状病毒疾病）疫情的医疗团中暗藏间谍，引发俄罗斯当局不满，两国罕见爆发口水战。

义大利国内一篇新闻报导指出，俄国派遣医疗团到米兰（Milan）附近的武汉肺炎疫情重灾区协助抗疫，但这个医疗团的性质似乎不单纯，通常礼尚往来的两国因此出现不寻常的言辞交锋。

这群俄国医疗团人员上周来到义大利北部疫情重灾区伦巴底大区（Lombardy），协助当地医疗院所及看护中心进行消毒工作。

武汉肺炎疫情席卷全球之际，正是俄罗斯总统蒲亭（Vladimir Putin）在西方国家特别脆弱时刻一展俄国「软实力」的大好机会。

但「义大利时报」（La Stampa）昨天报导，这个由医师和专家组成的104人医疗团，几乎可以断定有来自俄罗斯军事情报局（Glavnoye Razvedyvatelnoye Upravleniye，GRU）的军官藏身其中。

前北大西洋公约组织（NATO）化学武器专家布瑞顿-高登（Hamish De Bretton-Gordon）告诉义大利时报：「毫无疑问地，他们之中有GRU军官。」

英国曾指控GRU军官2018年试图在英国毒害俄罗斯双面间谍斯克里帕尔（Sergei Skripal）。

美国情治单位认为，2016年美国总统大选竞选期间，GRU也骇入美国总统川普的民主党籍对手电脑伺服器。

布瑞顿-高登还告诉义大利时报：「我们可以假设（俄国医疗团）会想要尽可能挖出关于义大利军队的消息，并建立情报网路。」

俄罗斯当局对这项指控迅速做出愤怒回应，俄国驻罗马大使馆昨天在推特（Twitter）上转贴俄国国防部发言人的声明，谴责「义大利时报」的报导是假新闻。（译者：李佩珊/核稿：陈彦钧）

© 2020 AFP