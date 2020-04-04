弹劾案中扮要角 美情报官员将遭川普革职

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（法新社华盛顿4日电） 美国总统川普今天通知国会，他将开除监督美国情报机构的督察长艾特金森。艾特金森在去年8月内部申诉案件中扮演重要角色，引发国会对川普展开弹劾调查。

川普致函参议院情报委员会表示，他对艾特金森（Michael Atkinson）已经失去信心。

艾特金森去年接获一名匿名吹哨者检举川普向乌克兰要求个人政治上的好处，违反美国法律规定。

这项申诉案成了弹劾案的基础，川普因此在1月面临可能会被解除总统职务的参院历史性弹劾案审理，最后获判无罪。

川普被控扣住美国对乌克兰的军事援助，藉此换取基辅当局协助抹黑他可能在2020年总统大选遭遇的对手，也就是前副总统拜登（Joe Biden）。

艾特金森收到申诉，认定内容「可信」后，转呈司法部和国会，引发国会对川普展开弹劾调查。

55岁的艾特金森出席众议院情报委员会弹劾调查的闭门听证会，当时白宫极力阻止其他政府官员到国会作证。

最后由共和党把持的参议院投票表决宣判川普无罪。

川普随后在白宫、国务院和国防部内部展开整肃，铲除在弹劾案配合调查的官员。

2018年获川普任命现职的艾特金森早就被外界认为是川普准备开铡的对象。

© 2020 AFP