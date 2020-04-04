灵魂乐传奇歌手比尔威德斯辞世 乐坛哀悼

广告 继续浏览后续

（法新社洛杉矶3日电） 美国灵魂乐传奇歌手比尔威德斯（Bill Withers）辞世消息一出，让全球歌迷大感不舍，同为音乐人的美国蓝调歌手约翰传奇（John Legend）表示「没有了他，生活将不再一样」。

比尔威德斯因心脏病并发症病逝，享寿81岁。他充满磁性的嗓音定义了70年代灵魂乐，曾多次获葛莱美奖（Grammy Awards）肯定。

家属表示，比尔威德斯「有着一颗想要连结世界的心，他藉由诗意和音乐诚实地对人们说话，把人们连结在一起。在这个艰难的时刻，在歌迷跟挚爱紧紧相依时，我们祈祷他的音乐能给予慰藉和娱乐。」

比尔威德斯的最后一张唱片于1985年发行，唱片生涯虽然只持续14年，但他融合粗犷南方蓝调和流畅节奏蓝调（R&B）的热门歌曲，包括Ain't No Sunshine、Lean On Me、Lovely Day和Just the Two of Us，数十年来仍是全球传唱的经典歌曲。

比尔威德斯在经济大萧条（Great Depression）末期的1938年7月4日出生于西维吉尼亚州史拉佛克（Slab Fork），在当地一处隔离的采煤地区成长。

童年时期饱受口吃所苦的他，青少年时期加入美国海军，之后曾任飞机技工，直到30多岁才开始录制音乐。

他2015年接受「纽约时报」（The New York Times ）访问时表示：「我不会弹吉他或钢琴，但我靠替吉他和钢琴写歌成就一番事业。」

「我从来没学过音乐，我就只是做音乐。」

比尔威德斯2005年曾对音乐杂志「告示牌」（Billboard）说：「我的歌曲成为美国风景的一部分，这让我受宠若惊。」

比尔威德斯1999年进入葛莱美奖名人堂（Grammy Hall of Fame），2015年入选摇滚名人堂（Rock and Roll Hall of Fame），由灵魂乐传奇盲人歌手史提夫汪达（Stevie Wonder）担任引言人。

比尔威德斯逝世消息传出，各界纷纷向这位传奇大师悼念致敬。

「扎根合唱团」（The Roots）鼓手奎斯特拉夫（Questlove）在社群平台Instagram上说，「听到消息好心痛」，盛赞比尔威德斯是「仅存的着名蓝领音乐人之一」。

「他是我们的史普林斯汀（Bruce Springsteen，美国摇滚传奇）…也是凡人（Everyman）。」

负责主办葛莱美奖的美国录音学院（The Recording Academy）称比尔威德斯「极具影响力」，摇滚乐团「海滩男孩」（Beach Boys）作曲人布莱恩威尔森（Brian Wilson）称比尔威德斯是「作曲人的作曲人」，蓝调歌手约翰传奇（John Legend）也推文表示「没有了他，生活将不再一样」。

R&B歌手蓝尼克罗维兹（Lenny Kravitz）推文说：「你的歌声和所有情感表现给了我们爱、希望与力量。」

「我的灵魂一直、永远都会充满你的音乐…你带领我们所有人来到一个更好的地方。」（译者：李佩珊/核稿：刘淑琴）

© 2020 AFP