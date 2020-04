灵魂乐传奇歌手比尔威德斯辞世 乐坛哀悼

广告 继续浏览后续

(法新社洛杉矶3日电) 美国灵魂乐传奇歌手比尔威德斯(Bill Withers)辞世消息一出,让全球歌迷大感不舍,同为音乐人的美国蓝调歌手约翰传奇(John Legend)表示「没有了他,生活将不再一样」。

比尔威德斯因心脏病并发症病逝,享寿81岁。他充满磁性的嗓音定义了70年代灵魂乐,曾多次获葛莱美奖(Grammy Awards)肯定。

家属表示,比尔威德斯「有着一颗想要连结世界的心,他藉由诗意和音乐诚实地对人们说话,把人们连结在一起。在这个艰难的时刻,在歌迷跟挚爱紧紧相依时,我们祈祷他的音乐能给予慰藉和娱乐。」

比尔威德斯的最后一张唱片于1985年发行,唱片生涯虽然只持续14年,但他融合粗犷南方蓝调和流畅节奏蓝调(R&B)的热门歌曲,包括Ain't No Sunshine、Lean On Me、Lovely Day和Just the Two of Us,数十年来仍是全球传唱的经典歌曲。

比尔威德斯在经济大萧条(Great Depression)末期的1938年7月4日出生于西维吉尼亚州史拉佛克(Slab Fork),在当地一处隔离的采煤地区成长。

童年时期饱受口吃所苦的他,青少年时期加入美国海军,之后曾任飞机技工,直到30多岁才开始录制音乐。

他2015年接受「纽约时报」(The New York Times )访问时表示:「我不会弹吉他或钢琴,但我靠替吉他和钢琴写歌成就一番事业。」

「我从来没学过音乐,我就只是做音乐。」

比尔威德斯2005年曾对音乐杂志「告示牌」(Billboard)说:「我的歌曲成为美国风景的一部分,这让我受宠若惊。」

比尔威德斯1999年进入葛莱美奖名人堂(Grammy Hall of Fame),2015年入选摇滚名人堂(Rock and Roll Hall of Fame),由灵魂乐传奇盲人歌手史提夫汪达(Stevie Wonder)担任引言人。

比尔威德斯逝世消息传出,各界纷纷向这位传奇大师悼念致敬。

「扎根合唱团」(The Roots)鼓手奎斯特拉夫(Questlove)在社群平台Instagram上说,「听到消息好心痛」,盛赞比尔威德斯是「仅存的着名蓝领音乐人之一」。

「他是我们的史普林斯汀(Bruce Springsteen,美国摇滚传奇)…也是凡人(Everyman)。」

负责主办葛莱美奖的美国录音学院(The Recording Academy)称比尔威德斯「极具影响力」,摇滚乐团「海滩男孩」(Beach Boys)作曲人布莱恩威尔森(Brian Wilson)称比尔威德斯是「作曲人的作曲人」,蓝调歌手约翰传奇(John Legend)也推文表示「没有了他,生活将不再一样」。

R&B歌手蓝尼克罗维兹(Lenny Kravitz)推文说:「你的歌声和所有情感表现给了我们爱、希望与力量。」

「我的灵魂一直、永远都会充满你的音乐…你带领我们所有人来到一个更好的地方。」(译者:李佩珊/核稿:刘淑琴)

© 2020 AFP