新冠肺炎全球增至6万3437死 逾116万9210确诊

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（法新社巴黎4日电） 法新社汇整的官方纪录显示，截至4日格林威治标准时间（GMT）19时（台湾5日凌晨3时），全球感染2019冠状病毒疾病（COVID-19）官方确认死亡人数增至6万3437例。

自去年12月中国首度爆发疫情以来，全球已有逾116万9210起新冠肺炎确诊病例，遍及190个国家及地区。在这些病例中，至少有21万9000人如今被认为已康复。

上述纪录是根据法新社汇集各国当局及世界卫生组织（WHO）公布的数据，恐只反映实际感染总数的一部分。许多国家只检测需要住院的病例。

自3日格林威治时间19时以来，全球通报新增5964人死亡以及8万6745例确诊感染。

美国通报最多新增死亡达1399人，其次是法国新增1053死以及西班牙新增809死。

义大利于2月底通报武汉肺炎死亡首例，目前已累计1万5362人死亡、12万4632人确诊感染以及2万996人康复。

西班牙死亡病例攀升至1万1744起，累计确诊感染12万4736起。美国境内不治人数达8098例居全球第3，但全美确诊感染29万7575例则高居全球确诊之冠。

法国已通报累计7560死以及8万9953起确诊感染病例。

英国通报累计4313死以及4万1903起确诊感染病例。

中国（不包括香港及澳门）迄今已通报3326起死亡及8万1639起确诊病例，有7万6755例治愈。

此外，安哥拉、乔治亚、科威特、赖比瑞亚和苏利南首度通报境内死亡病例。

欧洲累计确诊62万7127例，4万6033死；美国和加拿大累计确诊31万1447例，8342死；亚洲累计确诊11万6129例，4137死；中东累计确诊7万1739例，3623死；拉丁美洲和加勒比海地区累计确诊2万8166例，891死；非洲累计确诊8129例，375死；大洋洲累计确诊6480例，36死。

© 2020 AFP