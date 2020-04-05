疫情冲击经济 英国贫穷问题恐更恶化

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（法新社伦敦5日电） 英国专家表示，全球金融危机引发10年撙节政策让英国贫穷程度居高不下之后，2019冠状病毒疾病疫情将更加剧英国的贫穷问题。

官方资料显示，在英国有超过1400万人生活在贫困中，接近全部人口的1/4。

政府数据显示，有420万儿童处于贫困，约贫困人口的30%。

随着英国颁布全国禁足令、英国人大量失业，这种情况正在恶化。

社会变革组织朗特利基金会（Joseph Rowntree Foundation）经济学主管殷尼斯（Dave Innes）说：「对餐旅服务业和零售业等行业工人来说，贫困的风险特别高，因为这些行业的人更可能面临低工资和工作无保障的状况。」

在过去两周，英国有近100万成年人申请统一福利金（Universal Credit），人数几乎是以往的10倍。

英国儿童贫困行动组织主任麦基汉（Louisa McGeehan）说：「如果那些在疫情大流行前收入还过得去的家庭也得申请统一福利金，他们会突然发现自己生活在贫困中。」

申请统一福利金虽然可以让单身家庭每月收入达到400英镑（新台币1万4860元），但仍远低于在英国被认为足以免于「贫困」的600英镑水准。

殷尼斯说：「从经济上来说，我们知道很可能会出现大衰退，而且很难从大衰退中迅速复苏。」

他告诉法新社：「我们知道，经济衰退通常对贫困或面临贫困风险的人打击最严重。」

© 2020 AFP