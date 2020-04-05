疫情烧不停 英国女王将发表演说促子民勇敢因应

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（法新社伦敦5日电） 英国女王伊丽莎白二世今天将向英国和大英国协国家（Commonwealth）发表罕见的特别演说。根据讲稿摘录，她将敦促子民昂然迎接2019冠状病毒疾病疫情带来的挑战。

根据昨天发布的讲稿摘录，93岁的英国女王伊丽莎白二世（Queen Elizabeth II）将在王室人士所称「深具私人性质」的演说中，告诉她的子民，她有信心，众人会在重重困难之中因应2019冠状病毒疾病（COVID-19）疫情。

英国女王在首都伦敦西方温莎城堡（Windsor Castle）所录制的这场电视演说，预计将在格林威治时间5日19时（台北时间6日凌晨3时）播出，这将是女王在位68年期间，第4度发表特别演说。女王每年耶诞节都会对全国发表电视演说，但特别演说十分罕见。

英国昨天新增708起死亡病例，创单日新高纪录，全国累计4313人不治，新增死亡病例包含一名5岁儿童。在此同时，英国境内实施的禁足令即将进入第3周。

根据白金汉宫（Buckingham Palace），女王将亲自致谢前线医护和其他重要工作人员，感谢他们在疫情危机期间所做的努力。

女王也将谈到，她希望多年后，所有英国人都能对他们如何应对疫情所带来的挑战感到骄傲，且后代会认为，这一代的英国人非常坚强，「自律、平静和善的决心，以及怀抱同情心，仍是英国的特质」。（译者：李宛谕/核稿：严思祺）

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