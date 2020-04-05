纽约州长：疫情估7天内达高峰 人力物资尚未备妥

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（法新社纽约4日电） 武汉肺炎疫情延烧，纽约州确诊病例突破11万大关，单日630人死亡，再创新高。纽约州长古莫警告，疫情估计7天内达到高峰，但纽约州物资与人力尚未准备妥当。

纽约州政府最新数据显示，全州2019冠状病毒疾病（COVID-19，武汉肺炎）确诊总数达11万3704例，新增1万841例，连两天日增破万例；累计3565人死亡，日增21.5%，一周来暴增近4倍，总数占全美46%左右。

纽约州州长古莫（Andrew Cuomo）简报时说，确诊与死亡人数将持续激增，纽约州估计7天内会达到疫情高峰，但「我们还没有准备好迎接高峰」。

根据约翰霍普金斯大学（Johns Hopkins University）统计，全球约116万人感染武汉肺炎、逾6 万人丧命，美国确诊病例已突破29万例、至少7826人死亡。纽约州人口约1900万，确诊总数直逼西班牙与义大利。

古莫简报时仍带来些许好消息，包括出院患者累计超过1万人，占住院患者总数约2/3。住院人数虽持续增加，但日增率已降至7.4%，创数周来新低；相较之下，3月22日至28日，住院患者日均增加约27%，医疗单位负担沉重。

© 2020 AFP