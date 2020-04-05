网红在家滑雪 创意防疫影片疯传

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（法新社马德里4日电） 一名西班牙网红工程师因2019冠状病毒疾病（COVID-19）疫情而不得不取消滑雪假期，他在自己巴塞隆纳的公寓「重新体验」这项冬季运动时拍下的影片，在网路上疯传。

这段57秒的影片，是由安装在天花板的摄影机拍摄，在YouTube和其他平台已被观看数十万次。

西班牙汽车制造商「喜悦汽车」（SEAT）的工程师克雷恩-艾雷洛（Philipp Klein Herrero）告诉法新社：「西班牙下令全国封城当天，我原本买了车票要和家人到法国的拉格拉夫（La Grave）滑雪一周，这是我存了1年钱所安排的自助旅行，一切都计画好了。」

「我本来大可搭上巴士案计画上路，但当我发现疫情失控，觉得在西班牙有人病死之际，我还跑去滑雪，有那么点不道德。」

在西班牙已有1万1700人因这波新型冠状病毒疫情丧命。

他在把影片放上网同时还写下：「（全国）封锁让我时时刻刻都想着滑雪，因此我开始思考，该怎么样在不离开我家客厅的情况下滑雪。」

在用定格画面编辑而成的影片中，克雷恩-艾雷洛从地上的睡袋中醒来，之后全副行头开始登山、滑雪。事实上，影片是透过装在天花板的摄影机拍摄，他虽几乎全程黏在地板上，看起来却像是站着，他所攀爬、滑雪的「山峰」，其实是用床单摆设而成。

影片的结尾，他一头栽进雪里，其实就是戴着头盔的他，把头埋进床单，他想传递的讯息以字幕呈现，上面写着：「为了安全，留在家吧」（Stay safe, stay at home）。

他告诉法新社说：「我看过很多人们在家做户外运动的搞笑影片，所以我也想如法炮制。」

他说：「2日早上，我看到外面的光线不错，所以我就动工了，我把所有的家具移开，调好灯光，把摄影机挂上去，然后不到6小时，就把影片完成了。」

© 2020 AFP