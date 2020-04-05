英国老牌歌手染疫 公关：情况稳定

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（法新社伦敦4日电） 英国歌手玛莉安菲丝佛（Marianne Faithfull）的公关团队今天证实，这位1960 年代指标性人物确诊感染2019冠状病毒疾病（COVID-19 ），目前在医院接受治疗。

乐界公关公司Republic Media推文说：「玛莉安菲丝佛的经理证实，玛莉安正在伦敦一间医院治疗COVID-19。」

「她情况稳定，对治疗有反应。我们希望她平安，尽快康复。」

玛莉安菲丝佛的友人、美国前卫表演艺术家Penny Arcade在脸书页面写说，玛莉安菲丝佛自我隔离期间感冒，并于3月31日住院。

Penny Arcade本名苏珊娜温杜拉（Susana Ventura ），她说，玛莉安菲丝佛一生挺过大风大浪，顶着盛名光环已经很不容易，若因为病毒而倒下会是一场悲剧。

73岁的玛莉安菲丝佛是1960年代当红歌手之一，当时年仅17岁的她，靠着滚石乐团主唱米克杰格（Mick Jagger）和吉他手凯斯李查兹（Keith Richards）合力创作的As Tears Go By走红半边天。

她唱作俱佳，纵横乐坛50载，同时也参与舞台剧和电影演出。

© 2020 AFP