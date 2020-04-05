2020篮球名人堂 布莱恩领衔入选

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（法新社洛杉矶4日电） 2020年篮球名人堂今天公布入选名单，包括布莱恩、邓肯、贾奈特3位NBA伟大球星等8人获得肯定，正式入主篮球最高殿堂。

这3人之外，4面奥运女篮金牌得主凯钦丝（Tamika Catchings）、1994、1995年率休士顿火箭连霸NBA冠军的教头汤加诺维奇（Rudy Tomjanovich）、大学男篮传奇教练沙顿（Eddie Sutton）、大学女篮传奇教练穆尔基（Kim Mulkey）及史蒂文斯（Barbara Stevens）也雀屏中选。

布莱恩（Kobe Bryant）、邓肯（Tim Duncan）与贾奈特（Kevin Garnett）都于2016年高挂球鞋，今年首次获得入选资格就在投票后过关，确定在名人堂拥有一席之地。这3人生涯加起来共获得11座NBA总冠军、4次NBA例行赛最有价值球员（MVP）及48次入选明星赛。

能否进入名人堂要由24人组成的荣誉委员会决定，候选人须获18票才能入选。名人堂的入主仪式将于8月28到30日在美国麻州春田市（Springfield）举行。

布莱恩1月26日因直升机坠毁过世，享年41岁。他生前18度当选明星球员、5度拿下NBA冠军、两度荣登得分王、12度入选年度防守球队，并赢得2007-08年球季例行赛MVP殊荣。他生涯总共得到3万3643分，史上排名第4。

© 2020 AFP