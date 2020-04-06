教堂因疫情关闭 巴拿马大主教搭直升机空中送祝福

广告 继续浏览后续

（法新社巴拿马市5日电） 巴拿马因2019冠状病毒疾病疫情而关闭全国教堂，大主教乌尤亚（Jose Domingo Ulloa）因此在圣枝主日搭乘直升机，从空中为信徒祈福。

圣枝主日（Palm Sunday）象徵圣周（Holy Week）正式开始，但教会舍弃数百年的传统，避免在公开聚会中庆祝。

乌尤亚在巴拿马霍华德空军基地（Howard Air Force base）主持弥撒，随后搭乘直升机飞临巴拿马市上空，可见空无一人的街道和周围的乡村。乌尤亚由两名神父陪同，他戴着白色口罩，盖住他的口鼻。

乌尤亚说：「我们正经历基督信仰史上前所未有的事件，在我们的教会没有聚会的情况下庆祝圣周。」

乌尤亚带着巴拿马的守护神安提瓜圣母（Santa Maria La Antigua）雕像，以「保护巴国免于疾病侵害」，而居民在阳台上和前门放置棕榈叶，接受来自空中的祝福。

乌尤亚将圣周献给卫生工作人员，「和许许多多无数冒着风险，决心以牺牲自己生命为代价，让我们国家前进的那些人」。

圣枝主日仪式通常在教堂进行，神父会将圣水洒在信徒带来的棕榈叶上。

圣枝主日纪念基督进入耶路撒冷城，是基督接受苦难的前奏。4月12日的复活节主日则是庆祝基督的复活。

在关闭边境和学校后，巴拿马宣布全面封锁。上周起，巴国的男、女获准轮流出门采买食物和基本药品，周日一律不准外出。

根据最新的数据统计，中美洲国家巴拿马感染2019冠状病毒疾病（COVID-19）的人数上升到1801人，有46人因此失去性命。

© 2020 AFP