新冠肺炎确诊 法甲汉斯队医想不开自尽

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（法新社法国汉斯5日电） 长期担任法国足球甲级联赛汉斯队队医的龚萨雷兹，在染上2019冠状病毒疾病后自杀，球队今天发声明悼念。

汉斯队（Reims）发布的声明说：「天人同悲，汉斯队为龚萨雷兹（Bernard Gonzalez）落泪。」

汉斯市市长侯必内（Arnaud Robinet）告诉法新社，他已得知现年60岁、在汉斯队工作超过20年的龚萨雷兹自杀消息。

「我被告知，龚萨雷兹医师留下遗书，提到他的2019冠状病毒疾病（COVID-19）筛检呈阳性反应。」

侯必内说：「我因他的死感到震惊，因为他是我认识很多年的人。不只是因为他是队医，更是因为他是汉斯当地许多人的医生，龚萨雷兹因为他的为人和专业而为人熟知。」

「他会被足球大家庭和那些曾在汉斯当地见过他的人怀念」

一名医界人士也向法新社证实死者确留有遗书，但他感觉龚萨雷兹「两天前还好端端的」。

汉斯队主席凯佑（Jean-Pierre Caillot）表示，他对这个消息「大感震惊」。

凯佑说：「这次疫情狠狠打击了汉斯，而一个在个性和体育专业都属上乘的人离开了我们。」

法国已有超过8000人因为2019冠状病毒疾病辞世。

© 2020 AFP