染疫邮轮有去处 红宝石公主号停靠雪梨附近

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（法新社澳洲金布勒港6日电） 占澳洲冠状病毒死亡病例1/4的红宝石公主号（Ruby Princess）邮轮，今天获准停靠雪梨附近港口，因为邮轮上有200名船员开始出现冠状病毒症状。

红宝石公主号邮轮在海上滞留几个星期后，获准停泊在雪梨南方80公里处的金布勒港（Port Kembla），让医生评估生病船员情况，并把最严重者接上岸治疗。

澳洲政府在3月允许2700名乘客离开红宝石公主号邮轮，回到他们在全国各地的家中，不顾政府在几天前才禁止邮轮停靠澳洲的命令。

数百名乘客后来确诊2019冠状病毒疾病（COVID-19），至少10人死亡，占澳洲40起死亡病例的1/4。澳洲已通报近6000例确诊。

澳洲新南威尔斯州（New South Wales）警方说，这艘船可以在港口最多停留10天再离开澳洲水域，以便补充物资和燃料，但除非是紧急情况，船员不得下船。

警方在声明中说：「这次停泊将遵守严格的健康和生物安全准则，不会对港口工作人员或更广泛的社区造成风险。」

在最近几天，已经有几名邮轮上的船员送医。（译者：林沂锋/核稿：林治平）

© 2020 AFP