澳洲邮轮受困乌拉圭外海 80余乘员确诊染疫

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（法新社乌拉圭蒙狄维欧6日电） 乌拉圭官员与船公司今天表示，澳洲一艘载有超过200名乘员的邮轮受困这个南美洲国家外海，船上有超过80名乘客和船员确诊感染2019冠状病毒病疾病（COVID-19）。

乌拉圭卫生部说，这艘澳洲南极探险船「阁默号」（Greg Mortimer）6位病况「有生命危险」的乘客已被送下船，在乌拉圭首都蒙狄维欧接受治疗，但其他乘客和船员仍受困停在海岸外15哩的船上。

这艘邮轮属于澳洲旅游业者极光探险公司（Aurora Expeditions），3月15日由阿根廷港口乌斯华雅（Ushuaia）出发，航向南极。

船公司表示，上周乌拉圭一批传染病专家登船进行评估，发现81位乘客和船员接受2019冠状病毒疾病检测呈阳性反应。另有45人检测结果呈阴性，约90人的检测结果还没出来。

乌拉圭外长塔尔维（Ernesto Talvi）告诉第10频道新闻台（Channel 10）：「我们知道船上染病人数比例相当高，但只有6人因为有危险必须送到蒙狄维欧治疗。」

极光探险公司表示，已展开把乘客送回国的工作，但因大多数航空公司已停航，而要「安排包机也有困难」，此事将「极为复杂」。

© 2020 AFP