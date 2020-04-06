疫情延烧 拜登：民主党总统提名会可改线上举行

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（法新社华盛顿5日电） 美国2019冠状病毒疾病（COVID-19，武汉肺炎）疫情延烧，有望角逐白宫大位的前副总统拜登今天表示，提名总统候选人的民主党全国代表大会可能须以「虚拟」方式进行。

民主党全国代表大会（Democratic National Convention, DNC）为党内提名总统候选人的正式程序。本届大会已经因为疫情延后5周。

拜登（Joe Biden）接受美国广播公司（ABC）访问时承认，若改期至8月中的代表大会召开期间，疫情仍未缓解，持续构成公卫威胁，鉴于上万名与会人士都是重量级人物，大会可能必须在线上举行。

拜登在ABC政论节目「本周」（This Week）中说：「我们势将召开大会，可能必须以虚拟方式进行。」

他说，若疫情未见缓和，「我们可能无法将一、两万人，或者3万人同时放在同一地方」。

民主党全国代表大会推举的总统候选人，将于今年11月大选与共和党籍现任总统川普一较高下。77岁的拜登几乎可确定将获提名，但仍缺临门一脚，他初选唯一对手桑德斯（Bernie Sanders）至目前为止仍拒绝退让。（译者：纪锦玲/核稿：蔡佳敏）

© 2020 AFP