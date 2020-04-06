纽约动物园老虎也中镖 疑无症状保育员传染

广告 继续浏览后续

（法新社纽约5日电） 美国纽约市布朗克斯动物园今天表示，园内一只老虎验出对2019冠状病毒疾病（COVID-19）呈阳性反应，据信是被一名无症状的保育员传染。

负责营运布朗克斯动物园（Bronx Zoo）的野生生物保育学会（Wildlife Conservation Society）在声明中表示，4岁的母马来亚虎纳迪亚（Nadia）和它的姊妹阿珠儿（Azul）、2只东北虎和3只非洲狮都出现干咳症状，但可望痊愈。

野生生物保育学会致法新社的声明中写道：「我们出于谨慎采验了这只老虎，也会确保我们获得任何有关2019冠状病毒疾病的知识，都将有助世界认识这种新型冠状病毒。」

声明还说：「虽然布朗克斯动物园里的这些猫科动物食欲稍微下降，不过在兽医照料下，其他方面都良好，生气勃勃且机敏，和保育员也有互动。」

声明提到，由于不同物种对新型传染病的反应可能不尽相同，因此目前并不清楚这种疾病在大型猫科动物身上会如何发展，但园方将持续密切观察它们，且预期它们会痊愈。

纽约州死亡病例已突破4000例，区域内4座动物园和水族馆从3月16日起全数关闭至今。

园方强调，「除了疫情最初在武汉市场爆发以外，没有证据显示动物会将2019冠状病毒疾病传染给人类，也没有证据显示美国境内有人被动物传染2019冠状病毒疾病，包括宠物犬或猫」。

根据美国农业部网站，纳迪亚罹病消息传出以前，美国境内「并未传出有宠物或其他动物」染病。

农业部网站写道：「在我们了解更多关于这种病毒的资讯以前，还是建议感染2019冠状病毒疾病的民众避免接触动物。」

香港先前传出2只宠物犬验出阳性反应后，比利时3 月底也传出类似案例，一只宠物猫确诊，据信它们都是被同住的人类传染。（译者：李佩珊/核稿：刘文瑜）

© 2020 AFP